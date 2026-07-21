В Бердске взыскивают 438,9 млн рублей с подрядчика насосной станции

Подрядчик в Бердске должен выплатить 438,9 млн рублей по иску прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области защищает интересы города Бердска в суде. Ведомство требует взыскать с ульяновской компании «Тандем» 438,9 млн рублей. Этот подрядчик занимался разработкой проекта и строительством насосной станции на Новосибирском водохранилище. Соответствующая информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Сумма иска складывается из нескольких частей. Прокуроры хотят вернуть 305 млн рублей основного ущерба и еще 133,9 млн рублей в качестве процентов за использование чужих денег. Также к выплатам добавятся проценты, которые будут начислять с 21 июня 2026 года до момента полного погашения долга.

Арбитражный суд уже принял меры и арестовал недвижимость и денежные средства компании «Тандем» на общую сумму иска. Исковое заявление подали в середине июля. Первое судебное заседание назначили на 17 августа. Теперь юристам предстоит доказать в суде необходимость этих выплат для города.

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