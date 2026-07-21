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НовостиОбщество21 июля 2026 10:43

В центре Новосибирска снесут 44 сухие лиственницы

Работы на улице Максима Горького начнутся 22 июля
Екатерина ХАЛИМОВА
Работы на улице Максима Горького начнутся 22 июля

Работы на улице Максима Горького начнутся 22 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Новосибирска с 22 июля начнется снос 44 сухостойных лиственниц. Работы проведут на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Подрядная организация МКУ «ДЭУ № 1» удалит засохшие деревья на участке улицы Максима Горького от улицы Советской до улицы Серебренниковской. Работы выполнят на основании выданного разрешения на снос зеленых насаждений.

В мэрии пояснили, что в городской среде срок жизни деревьев сокращается из-за загазованности, засоления почвы, асфальтового покрытия и ограниченного объема грунта. После достижения предельного возраста деревья перестают выполнять свои функции и подлежат сносу.

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