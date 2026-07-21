В центре Новосибирска снесут 44 сухие лиственницы

Работы на улице Максима Горького начнутся 22 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Новосибирска с 22 июля начнется снос 44 сухостойных лиственниц. Работы проведут на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Подрядная организация МКУ «ДЭУ № 1» удалит засохшие деревья на участке улицы Максима Горького от улицы Советской до улицы Серебренниковской. Работы выполнят на основании выданного разрешения на снос зеленых насаждений.

В мэрии пояснили, что в городской среде срок жизни деревьев сокращается из-за загазованности, засоления почвы, асфальтового покрытия и ограниченного объема грунта. После достижения предельного возраста деревья перестают выполнять свои функции и подлежат сносу.

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