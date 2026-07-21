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НовостиОбщество21 июля 2026 10:38

Жителей Новосибирска в августе ждут 10 выходных дней

В этом месяце в регионе не предусмотрены дополнительные нерабочие дни
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В августе 2026 года будет 10 выходных дней.

В августе 2026 года будет 10 выходных дней.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2026 года жителей Новосибирска ожидает 10 выходных дней. Такой график актуален для тех, кто работает по стандартной пятидневной рабочей неделе. Всего в этом месяце получится 21 рабочий день. Такие данные приводятся в производственном календаре.

Дополнительных нерабочих дней в августе не будет. Это связано с тем, что в данном месяце нет государственных праздников. Таким образом, люди будут отдыхать только по обычным выходным.

Напомним, что трехдневные выходные ждут новосибирцев в ноябре.

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