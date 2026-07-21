В Новосибирской области обновили разметку на 3,3 тысячи км дорог

В Новосибирской области продолжат нанесение дорожной разметки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области завершили первый этап работ по обновлению дорожной разметки. Специалисты нанесли линии на почти 3,3 тысячи километров автомобильных дорог. Для этой задачи использовали износостойкую краску. Она хорошо видна на дороге и не портится от высоких температур.

С 1 августа дорожные службы региона начнут второй этап. В этот раз планируют обновить еще почти 3,4 тысячи километров дорог. Работу закончат в октябре 2026 года. Совсем скоро подрядчики начнут использовать не только краску, но и полимерные материалы. На участках, где ездят очень много машин или случаются аварии, дорожники применят термопластик. Этот материал служит долго и устойчив к истиранию.

Всего за два этапа в Новосибирской области обновят разметку на площади почти 1,7 миллиона квадратных метров. Такие меры помогут подготовить дороги к осенне-зимнему сезону. Новая разметка сделает движение безопаснее в сложных погодных условиях.

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