Пульмонолог Параева назвала риски жары для пациентов с болезнями легких

Главное правило для людей с болезнями легких – не пропускать прием базисных препаратов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле уже больше месяца держится жара, и люди с хроническими заболеваниями легких особенно тяжело переносят это время. О том, как снизить риски осложнения болезни, врач-пульмонолог высшей категории с 27-летним стажем, кандидат медицинских наук Ольга Параева рассказала в беседе с «Вечерним Барнаулом».

Эксперт рассказала, что в такие периоды увеличивается число пациентов в пульмонологическом отделении. Основная причина – цветение злаковых культур, пыльца которых вызывает сильную аллергию и может спровоцировать приступ удушья у астматиков.

Врач советует поддерживать в помещении температуру около 23°С, использовать увлажнители и кондиционеры, но избегать резкого контраста с уличным зноем. Также важно пить больше негазированной воды и перейти на легкую пищу. Главное правило – не пропускать прием базисных препаратов.

– Если сравнить ситуацию с пожаром, то хронический процесс подобен тлеющим уголькам. Если нет ежедневной защиты бронхов, то есть человек не принимает назначенные ему препараты, то у него из тлеющих углей может быстро разгореться пожар, – привела пример Ольга Параева.

Пульмонолог напоминает: не увеличивайте дозу препаратов без консультации, всегда держите при себе ингалятор и обсудите с лечащим врачом план действий на случай ухудшения погоды.

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