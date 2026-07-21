В Барнауле педагоги готовятся к работе с новым учебником по обществознанию

В учебники появились алгоритмы действий в повседневных ситуациях. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае учителя проходят курсы повышения квалификации для работы с новым единым учебником по обществознанию. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

С 1 сентября 2026 года девятые и десятые классы перейдут на новое издание, в одиннадцатых классах – с 2027 года. Как пояснила замдиректора по учебно-методической работе Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова Ирина Чеверда, сейчас для педагогов организованы курсы, на которых они знакомятся с содержанием учебника и методическими подходами. Для удобства учителям высылают электронную версию в формате PDF.

Основной акцент в учебнике сделан на традиционных духовно-нравственных ценностях, добавлен блок, связывающий обществознание с историей. Изменится и структура преподавания: в 9-х и 11-х классах – 1 час в неделю, в 10-х – 2 часа. Учителям предстоит перестроить методику, сохранив интерес к предмету.

В экспертизе учебника участвовала педагог гимназии №45 Анна Приходько.

– Он дает базу, чтобы ребята могли в десятом и одиннадцатом классах продолжить изучение предмета на более глубоком уровне. При этом все основные разделы в учебнике сохранены. Еще одна важная особенность – ярко выраженная практическая ориентированность, – пояснила она.

В учебнике появились алгоритмы действий в повседневных ситуациях, например как вести себя при звонке мошенников или пользоваться «Госуслугами». Главная задача курса – не заучивание, а осмысление понятий.

Курсы повышения квалификации уже прошли 538 педагогов, до сентября обучение пройдут еще более 900 учителей.

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