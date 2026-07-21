В Новосибирске дебоширы сломали дверь и напали на бармена

Фото: АБ ГВАРДИЯ

20 июля в 5.57 тревожная кнопка была активирована в баре на Вокзальной магистрали. Два молодых человека 2004 и 2006 годов рождения в прямом смысле слова с кулаками напали на пожилого мужчину, отдыхавшего за кружкой пива. Бросившийся ему на помощь бармен тоже получил пару ударов. Прибывшие на вызов «гвардейцы» совместно с сотрудниками Росгвардии задержали нарушителей. Они были доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что драчуны приехали в наш город из Иркутской области.

Следующая драка произошла в 9.42 в заведении на улице Пролетарской. Два пьяных дебошира сломали дверцу, ведущую за стойку бара, и набросились на бармена. Он получил серьезный удар по челюсти и даже предполагал, что она сломана. Вовремя подоспевшие бойцы ГБР-82 ГВАРДИИ разняли дерущихся. Для пострадавшего они вызвали скорую помощь, а для хулиганов - полицию. Оба нарушителя были доставлены в Октябрьский РОВД. Помимо ответственности за хулиганство им предстоит возместить причиненный заведению материальный ущерб на сумму 20 тысяч рублей за поврежденный интерьер.

Сегодня в 2.29 бойцам ГБР-74 и ГБР-75 Агентства Безопасности удалось пресечь драку, намечавшуюся в баре на Красном проспекте. Причиной конфликта стал стол, сломанный пьяным посетителем, за который тот отказался платить 15 тысяч рублей. Нарушитель был задержан «гвардейцами» и передан правоохранителям. Возместить ущерб ему теперь придется в принудительном порядке.

В 3.46 в бар на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска дежурной частью были направлены сразу три группы быстрого реагирования. Компания из пяти пьяных мужчин грубо нарушала общественный порядок в заведении, провоцируя работников и гостей на потасовку. «Гвардейцам» удалось утихомирить агрессивных клиентов и без применения физической силы и спецсредств выпроводить их на улицу.

А вот гость бара на проспекте К. Маркса, задержанный сегодня в 6.08, успокаиваться при виде бойцов ГБР даже и не подумал. Наоборот, на прибывших по тревоге бойцов ГБР-73 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ он попытался напасть. Задира был передан «гвардейцами» наряду полиции.