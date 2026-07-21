Из Новолугового в Кольцово теперь можно доехать за 40 минут на новом маршруте

Автобус № 302 связал два населенных пункта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе с 15 июля запустили новый автобусный маршрут № 302. Он связывает жилмассив «Березки-2» в селе Новолуговое с микрорайоном «Спектр» в Кольцово. Время в пути — 40 минут вместо прежних двух часов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Маршрут проходит через остановки в Новолуговом, Первомайском районе Новосибирска, селе Барышево, а также через остановки «Новоборск» и «Векторное шоссе» в Кольцово.

На линии работают две машины малого класса. Ежедневно выполняется 12 оборотных рейсов. Режим работы — с 6:00 до 21:00. Интервал движения — 1 час 30 минут.

— Запуск этого направления — прямой ответ на запросы пассажиров, которым теперь не нужно тратить время на пересадки, — отметил замминистра транспорта Евгений Тюрин.

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