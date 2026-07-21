Жительница Новосибирской области получила звание «Мать-героиня»

Жительницу Новосибирской области наградили государственным званием. Фото: sfo.gov.ru

Президент России подписал указ о присвоении государственных наград жителям Сибирского федерального округа. В списке награжденных есть жительница Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

За особые заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоили Татьяне Васильевне Сербаевой. Соответствующий документ глава государства подписал 20 июля.

Также награды получили и другие жители сибирских регионов. В Алтайском крае орденом «Родительская слава» отметили Александра Меркульева, Дарью Меркулеву и Екатерину Скуратову. В Барнауле медалью Луки Крымского наградили врача детской клинической больницы № 7 Марину Новикову. За вклад в культуру почетные звания получили представители Алтайского края и Омской области. Среди них – артистка театра драмы Лена Кегелева и сотрудники Омского музея изобразительных искусств имени М.А.Врубеля Людмила Богомолова и Татьяна Масюк.

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