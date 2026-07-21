В Новосибирске на Горской очищают канализационный коллектор от мусора и грунта

Специалисты укрепили стенки котлована и установили шпунты. Фото: администрация Ленинского района Новосибирска.

В Новосибирске на улице Горской продолжаются восстановительные работы на канализационном коллекторе. Специалисты «Горводоканала» завершили укрепление стенок котлована и установку шпунтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Сейчас ведется очистка коллектора от грунта и строительного мусора — блоков и камней, которые попали в него при обрушении. Цель — восстановить полную пропускную способность системы.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что очевидцы рассказали, как появилась огромная яма у многоэтажки в Новосибирске.

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