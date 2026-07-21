В Новосибирске на Горской очищают канализационный коллектор от мусора и грунта

В Новосибирске на улице Горской продолжаются восстановительные работы на канализационном коллекторе. Специалисты «Горводоканала» завершили укрепление стенок котлована и установку шпунтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Сейчас ведется очистка коллектора от грунта и строительного мусора — блоков и камней, которые попали в него при обрушении. Цель — восстановить полную пропускную способность системы.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что очевидцы рассказали, как появилась огромная яма у многоэтажки в Новосибирске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru