Новосибирский пособник мошенников отправится в колонию за хищение 50 млн рублей

Сибиряк в составе группы под предлогом размещения денег на «безопасных счетах» похитил деньги у пенсионеров. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский городской суд вынес приговор 25-летнему жителю Новосибирска, который был курьером мошенников и похищал денежные средства у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В июне 2025 года он, действуя в составе группы, под предлогом размещения денег на «безопасных счетах» похитил у двух пенсионеров более 50 млн рублей. В июле он прибыл в Сургут за очередной суммой – свыше 40 млн рублей, но был задержан полицией.

Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба удовлетворены.

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