В Дзержинском районе Новосибирска провели 13 рейдов против стихийной торговли

На нелегальных продавцов составили 21 протокол Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дзержинском районе Новосибирска продолжают бороться со стихийной торговлей. С начала лета специалисты провели 13 рейдов и составили 21 административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района Новосибирска.

Рейды проходят совместно с сотрудниками отдела полиции N 5 «Дзержинский». Нарушителей привлекают по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах», в том числе за повторные правонарушения.

Администрация района предупреждает: покупка продуктов в нелегальных точках опасна.

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