В Новосибирске мужчина получил три года условно за покупку наркотиков

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно. Он купил наркотики через интернет для личного употребления. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Биндуль Виктор 23 марта 2026 года договорился в сети о покупке наркотического вещества. Он приехал к озеру на Юго-Западном жилмассиве и возле бетонных стен достал из снега пакет с веществом массой 1,38 грамма. Спрятал его в карман куртки и хранил до задержания полицией.
В суде мужчина полностью признал вину.
Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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