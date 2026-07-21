В Новосибирске мужчина получил три года условно за покупку наркотиков

Он забрал пакет с веществом у озера на Юго-Западном жилмассиве и хранил при себе до задержания Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно. Он купил наркотики через интернет для личного употребления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Биндуль Виктор 23 марта 2026 года договорился в сети о покупке наркотического вещества. Он приехал к озеру на Юго-Западном жилмассиве и возле бетонных стен достал из снега пакет с веществом массой 1,38 грамма. Спрятал его в карман куртки и хранил до задержания полицией.

В суде мужчина полностью признал вину.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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