Новосибирская прокуратура добилась компенсации для матери погибшего грузчика

Грузчик погиб на работе в результате наезда специализированного автомобиля при вывозе ТКО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области защитила права матери работника, погибшего при исполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Грузчик организации погиб в результате наезда специализированного автомобиля при вывозе твердых коммунальных отходов. Водитель осужден по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с работодателя. Требования удовлетворены, в пользу матери погибшего взыскано 1,2 млн рублей.

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