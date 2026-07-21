В Новосибирской области ремонтируют дорогу к селу Крутологово

В Коченевском районе обновляют трехкилометровый участок региональной трассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коченевском районе Новосибирской области продолжается ремонт дороги «1408 км а/д Р-254 – Крутологово». В этом году обновят участок протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Работы ведутся по заказу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области в рамках планового ремонта региональной дорожной сети.

Подрядчик ООО «НовосибирскГлавСтрой» ремонтирует участок с 14-го по 17-й километр. Сейчас специалисты устранили пучинообразования, ремонтируют водопропускные трубы и обновляют щебеночное покрытие.

В ТУАД отметили, что после завершения работ улучшится состояние дорожного полотна, а проезд по трассе станет более комфортным и безопасным для автомобилистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX