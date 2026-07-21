В Новосибирской области ремонтируют дорогу к селу Крутологово

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Коченевском районе Новосибирской области продолжается ремонт дороги «1408 км а/д Р-254 – Крутологово». В этом году обновят участок протяженностью три километра. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Работы ведутся по заказу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области в рамках планового ремонта региональной дорожной сети.
Подрядчик ООО «НовосибирскГлавСтрой» ремонтирует участок с 14-го по 17-й километр. Сейчас специалисты устранили пучинообразования, ремонтируют водопропускные трубы и обновляют щебеночное покрытие.
В ТУАД отметили, что после завершения работ улучшится состояние дорожного полотна, а проезд по трассе станет более комфортным и безопасным для автомобилистов.
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