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НовостиОбщество21 июля 2026 7:59

В Новосибирске начали завершающий этап ремонта Димитровского моста

Работы на средней части переправы планируют завершить до 30 сентября
Екатерина ХАЛИМОВА
Работы на средней части переправы планируют завершить до 30 сентября

Работы на средней части переправы планируют завершить до 30 сентября

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске стартовал третий, заключительный этап ремонта проезжей части Димитровского моста. Подрядчик уже приступил к демонтажу покрытия на средней части переправы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, второй этап работ полностью завершен. На правой части моста выполнили ремонт проезжей части и тротуара, а также восстановили консольную часть барьерного ограждения.

Сейчас подрядчик приступил к ремонту средней части моста. Завершить работы планируется до 30 сентября.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что второй этап удалось выполнить с опережением графика. Он также поручил уделить особое внимание информированию горожан об изменении схемы движения и принять меры, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

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