В Новосибирске начали завершающий этап ремонта Димитровского моста

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске стартовал третий, заключительный этап ремонта проезжей части Димитровского моста. Подрядчик уже приступил к демонтажу покрытия на средней части переправы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Как сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, второй этап работ полностью завершен. На правой части моста выполнили ремонт проезжей части и тротуара, а также восстановили консольную часть барьерного ограждения.
Сейчас подрядчик приступил к ремонту средней части моста. Завершить работы планируется до 30 сентября.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что второй этап удалось выполнить с опережением графика. Он также поручил уделить особое внимание информированию горожан об изменении схемы движения и принять меры, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
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