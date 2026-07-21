В Новосибирске самой частой точкой ДТП за неделю стала улица Ипподромская

За прошедшую неделю дорожный патруль Новосибирской области выезжал на 158 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за неделю с 14 по 20 июля дорожный патруль оказал помощь 13 водителям. Такие данные опубликовал ГКУ «Центр организации дорожного движения» Новосибирской области.

Так, в 10 случаях водителям потребовалось перемещение автомобиля, еще в трех – пришлось запускать двигатель. Других видов помощи не зафиксировано.

Кроме того, за прошедшую неделю дорожный патруль выезжал на 158 дорожно-транспортных происшествий. Самой частой локацией аварий оказалась улица Ипподромская в Новосибирске.

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