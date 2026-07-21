В Новосибирске высадят 370 деревьев и создадут пять новых скверов

Муниципальные гранты получили 19 проектов по благоустройству города Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске благодаря муниципальным грантам реализуют 19 проектов по благоустройству. До конца года в городе появятся новые скверы, детские площадки и пешеходные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил заместитель начальника управления общественных связей мэрии Максим Малков, в разных районах города построят и отремонтируют более 1000 квадратных метров пешеходных дорожек, высадят свыше 370 деревьев и кустарников.

Также планируется установить три детские игровые площадки, специализированную площадку для мам с колясками и спортивный комплекс. Кроме того, в Новосибирске создадут пять новых скверов и три памятных места.

Мэр Максим Кудрявцев поручил главам районных администраций контролировать реализацию проектов. По его словам, после завершения работ объекты перейдут на баланс муниципалитета и должны содержаться в надлежащем состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX