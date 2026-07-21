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НовостиОбщество21 июля 2026 7:26

В Новосибирске высадят 370 деревьев и создадут пять новых скверов

Муниципальные гранты получили 19 проектов по благоустройству города
Екатерина ХАЛИМОВА
Муниципальные гранты получили 19 проектов по благоустройству города

Муниципальные гранты получили 19 проектов по благоустройству города

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске благодаря муниципальным грантам реализуют 19 проектов по благоустройству. До конца года в городе появятся новые скверы, детские площадки и пешеходные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил заместитель начальника управления общественных связей мэрии Максим Малков, в разных районах города построят и отремонтируют более 1000 квадратных метров пешеходных дорожек, высадят свыше 370 деревьев и кустарников.

Также планируется установить три детские игровые площадки, специализированную площадку для мам с колясками и спортивный комплекс. Кроме того, в Новосибирске создадут пять новых скверов и три памятных места.

Мэр Максим Кудрявцев поручил главам районных администраций контролировать реализацию проектов. По его словам, после завершения работ объекты перейдут на баланс муниципалитета и должны содержаться в надлежащем состоянии.

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