Новосибирская прокуратура вернула бизнесменам долги почти на 3 млн рублей

Бизнесмены обращались с жалобами на задержки оплаты по контрактам, незаконные проверки и проблемы с инфраструктурой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области прокуратура продолжает защищать права предпринимателей: региональным предпринимателям вернули почти 3 млн рублей задолженностей по контрактам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В этом году бизнесмены обращались с жалобами на задержки оплаты по контрактам, незаконные проверки и проблемы с инфраструктурой. После вмешательства прокуроров в Маслянинском, Доволенском и Карасукском районах предпринимателям вернули задолженности. Благодаря этому бизнесмены сохранили рабочие места. Виновные привлечены к ответственности.

Так, в Бердске по просьбе руководителя турфирмы прокуратура инициировала корректировку муниципальной программы развития туризма. В Здвинском районе после жалобы перевозчика восстановили уличное освещение по маршрутам пассажирских перевозок. Также удалось вернуть предпринимателю более 6 млн рублей долга за междугородние перевозки.

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