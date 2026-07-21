В Екатеринбурге водитель авто сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге 20 июля Lada сбила 9-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись. Об этом сообщает издание «Уральский меридиан».
Авария произошла около 15:00 в Верх-Исетском районе у дома на улице Начдива Васильева, 3. За рулем легковушки находился 22-летний водитель. По предварительным данным Госавтоинспекции, он не следил за дорогой должным образом и допустил наезд на ребенка. Мальчик катался на велосипеде без взрослых.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия. Ребенок госпитализирован с травмами.
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