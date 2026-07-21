В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели подростка на питбайке

Водителя УАЗ приговорили к двум годам колонии-поселения Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю УАЗ Патриот, которого признали виновным в смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего на питбайке. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что вечером 11 апреля 2025 года водитель автомобиля УАЗ Патриот нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с питбайком, которым управлял несовершеннолетний. От полученных травм подросток погиб.

Подсудимый вину не признал.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Матери погибшего присудили 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 178,6 тысячи рублей материального ущерба. Сестре подростка взыскали 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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