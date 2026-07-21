Жители Новосибирска ищут передержку для собаки, пострадавшей от избиений

Активисты уже почти месяц ищут животному передержку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске соседи пытаются спасти собаку, которую хозяин держит на короткой цепи в полуразвалившейся будке, избивает и не кормит. Активисты уже почти месяц ищут животному передержку, но пока безуспешно. Об этом сообщает издание «Горсайт».

По словам соседки Светланы, о жестоком обращении она узнала в начале июля. Пес живет в ужасных условиях: цепь длиной около метра, будка из палок, в мисках часто нет даже воды. Когда животное лает или просит еды, владелец избивает его — иногда, по словам женщины, даже лопатой. Раньше она часто слышала визги и крики, но не понимала, откуда они доносятся.

Соседи стараются подкармливать пса, когда хозяин уходит. Светлана отмечает, что мужчина запрещает кому-либо приближаться к собаке. Сама женщина не может забрать животное к себе — у нее уже живут семь собственных собак и еще одна на временной передержке.

По описанию соседки, пес добрый, любит ласку, но немного боится людей и сторонится незнакомцев. Почти месяц она пытается его пристроить: сначала нашелся желающий, но потом передумал. Сейчас активисты снова ищут того, кто готов взять животное на передержку или в постоянный дом.

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