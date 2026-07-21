В Новосибирске грантами поддержали проекты по патриотике и единству народов

В числе инициатив — фестивали, конференция, выставка и школа операторов БПЛА Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске муниципальные гранты направили на реализацию десятков общественно значимых проектов. В Год единства народов России приоритет получили инициативы, связанные с патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти и поддержкой участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил заместитель начальника управления общественных связей мэрии Максим Малков, в городе перезапускают акцию «Эстафета патриотизма поколений». В преддверии Дня Победы прошли семь фестивалей «Квартал Победы», которые посетили около шести тысяч человек.

На Монументе Славы установили 20 стендов, посвященных героям специальной военной операции. Также в Новосибирске открыли школу операторов беспилотников, где обучение пройдут более 500 человек. Продолжаются и программы реабилитации ветеранов с их последующим вовлечением в наставническую деятельность.

Грантовую поддержку получили и проекты, направленные на укрепление единства народов России. В этом году в городе проведут научно-образовательную конференцию «Язык предков как язык Родины: связь времен и культур», подготовят выставку национальных костюмов, а в сентябре состоится фестиваль «Этно-Сибирь».

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