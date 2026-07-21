В Новосибирске 90 проектов жителей получили гранты на 65 млн рублей

Финансовую поддержку получили инициативы НКО и территориальных общественных самоуправлений Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске подвели итоги двух конкурсов муниципальных грантов. Финансовую поддержку на общую сумму 65 миллионов рублей получили 90 проектов, предложенных некоммерческими организациями и ТОСами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, среди победителей — проекты по благоустройству и другие социально значимые инициативы. В 2026 году максимальный размер муниципального гранта увеличили до 1 миллиона рублей, что позволит реализовать более масштабные проекты.

По словам заместителя начальника управления общественных связей мэрии Максима Малкова, в рамках конкурса социально значимых проектов поддержку получили 58 инициатив, еще 32 проекта стали победителями конкурса для территориальных общественных самоуправлений.

Общий объем финансирования составил 65 миллионов рублей. Из них 40 миллионов рублей Новосибирск получил в виде софинансирования из областного бюджета.

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