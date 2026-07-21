Спасатели Новосибирска за неделю провели 30 профилактических рейдов

Специалисты проинструктировали более 1,2 тысячи жителей о правилах безопасности Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 13 по 19 июля сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска провели 30 профилактических рейдов на водоемах и в частном секторе. Жителям напомнили о правилах безопасности на воде и пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, на береговых территориях спасатели провели 22 рейда. Они проинструктировали 1169 человек и раздали 121 памятку. Кроме того, две оперативные группы дежурили на 11 спасательных постах.

Для профилактики пожаров специалисты организовали еще восемь рейдов. Во время них они провели беседы с 72 жителями и раздали 525 памяток.

Спасатели напомнили, что нельзя заплывать за буйки, оставлять детей без присмотра у воды и пренебрегать правилами пожарной безопасности на дачных участках.

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