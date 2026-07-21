В Новосибирске завершают ремонт улиц Кирова и Зыряновской в Октябрьском районе

Новое дорожное покрытие меньше подвержено колейности и выдерживает большой поток машин. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске завершается ремонт ключевых магистралей Октябрьского района – улиц Кирова и Зыряновской. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Проезжую часть общей площадью свыше 50 тысяч кв. метров покрыли щебёночно-мастичным асфальтобетоном. Этот материал меньше подвержен колейности и выдерживает большой поток машин. На улице Кирова уже обновили многополосную дорогу, сейчас рабочие занимаются газонами и пешеходными зонами.

На Зыряновской привели в порядок четыре трамвайные платформы, расширили тротуар вдоль улицы Восход по направлению к метро и скорректировали расположение пешеходного перехода для повышения безопасности. В ближайшее время на обновленных участках заменят люки и дождеприемники.

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