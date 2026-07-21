Инвалид взыскал 63 тысячи с психоневрологического интерната под Новосибирском

Мошковский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе Новосибирской области прокуратура через суд добилась выплаты инвалиду 58 тысяч рублей, похищенных с его банковской карты, а также компенсации морального вреда. Мужчина проживает в психоневрологическом интернате, где и хранилась его карта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуроры выяснили, что по уголовному делу о краже денег с карты потерпевшего производство приостановили, а средства ему не вернули. Чтобы защитить права инвалида, надзорное ведомство подало иск к руководству интерната. Сумма иска составила 58 тысяч рублей за сам ущерб и еще 5 тысяч в качестве моральной компенсации.

Мошковский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вступления решения в силу всю сумму — 63 тысячи рублей — перечислили пострадавшему.

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