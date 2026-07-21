Под Новосибирском обязали убрать незаконную свалку на сельхозземле

Несанкционированное складирование отходов выявили на участке площадью 6,8 гектара Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предписание об устранении незаконной свалки на землях сельхозназначения в Новосибирском районе. Нарушение выявили после обращения местного жителя.

Инспекторы обследовали участок площадью 6,8 гектара в границах Станционного сельсовета. Во время проверки, в том числе с использованием беспилотника, они обнаружили несанкционированное размещение твердых коммунальных и других отходов на площади 0,17 гектара.

Специалисты также отобрали пробы почвы для лабораторных исследований. По результатам анализа превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ не выявили, загрязнение плодородного слоя почвы не подтвердилось.

17 июля арендатору участка выдали предписание убрать свалку до 15 октября 2026 года. Исполнение документа находится на контроле Россельхознадзора.

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