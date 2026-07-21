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НовостиПроисшествия21 июля 2026 5:48

В Новосибирске из-за аккумулятора электросамоката загорелась квартира

Спасатели спасли из пятиэтажки четырех человек
Валерия МОРГУНЕНКО
Из квартиры на первом этаже шел густой черный дым.

Из квартиры на первом этаже шел густой черный дым.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 21 июля в 4 часа утра на улице Вертковской из-за аккумулятора электросамоката произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Из квартиры на первом этаже шел густой черный дым. Огнеборцы спасли четырех человек и за 23 минуты ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной стало самовоспламенение аккумулятора электросамоката. Обстоятельства выясняются.

Спасатели напоминают: не оставляйте электросамокат на зарядке без присмотра, не заряжайте его ночью, не держите на солнце или в холоде, не роняйте – удар может привести к взрыву. Также рекомендуется установить в квартире пожарный извещатель.

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