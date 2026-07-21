В Новосибирске из-за аккумулятора электросамоката загорелась квартира

Из квартиры на первом этаже шел густой черный дым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 21 июля в 4 часа утра на улице Вертковской из-за аккумулятора электросамоката произошел пожар в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Из квартиры на первом этаже шел густой черный дым. Огнеборцы спасли четырех человек и за 23 минуты ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной стало самовоспламенение аккумулятора электросамоката. Обстоятельства выясняются.

Спасатели напоминают: не оставляйте электросамокат на зарядке без присмотра, не заряжайте его ночью, не держите на солнце или в холоде, не роняйте – удар может привести к взрыву. Также рекомендуется установить в квартире пожарный извещатель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX