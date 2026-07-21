Новосибирская область за полгода экспортировала 590 тысяч тонн зерна

Основными импортерами продукции стали Казахстан, Китай и Кыргызстан Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года из Новосибирской области экспортировали 590 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Еще 72,3 тысячи тонн продукции отправили в Калининградскую область для дальнейшего экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как сообщили в Россельхознадзоре, за шесть месяцев специалисты оформили 17 182 фитосанитарных сертификата, большинство из которых выдали через платформу «Мой экспорт».

Крупнейшими импортерами новосибирского зерна стали Казахстан, Китай и Кыргызстан. Казахстан увеличил закупки пшеницы в 3,5 раза — до 111 тысяч тонн. Китай нарастил импорт пшеницы в восемь раз, а также значительно увеличил поставки ячменя, овса, льна и гороха.

Кыргызстан за год более чем вдвое увеличил импорт пшеницы из Новосибирской области — до 42,4 тысячи тонн. Также регион поставлял зерновые в Монголию и Беларусь.

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