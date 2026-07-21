Новосибирцы закрыли 50 тысяч больничных через чат-бот «Телемедицина» в MAКС

С помощью чат-бота можно записаться на прием, получить консультацию, закрыть электронный больничный и получить рецепт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжает развиваться цифровой сервис здравоохранения: с помощью чат-бота «Телемедицина» в MAКС новосибирцы закрыли 50 тысяч больничных листов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Сервис начал работу в феврале 2026 года. С его помощью жители могут записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, закрыть электронный больничный, обсудить результаты анализов и получить рецепт на льготные лекарства.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что почти 50 тысяч больничных листов уже закрыто через сервис.

– Это одна из самых популярных услуг. Если пациент здоров, закрыть больничный можно за несколько минут, без посещения поликлиники, – пояснил он.

Для записи нужно зайти в чат-бот, выбрать «Записаться на прием» и «Телемедицинскую консультацию», затем найти свою поликлинику и врача. Система предложит свободное время. Записываться лучше перед окончанием действия больничного, но не позднее чем за сутки. После записи придет ссылка на видеозвонок.

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