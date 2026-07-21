В трех районах Новосибирска восстановили электроснабжение после аварии

В Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии и к утру полностью вернули свет всем потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».
Специалисты нашли место повреждения кабеля, вскрыли трассу и провели ремонтные работы. Также они восстановили схемы питания, чтобы обеспечить надежную подачу электроэнергии.
Сейчас электроснабжение во всех трех районах работает в штатном режиме.
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