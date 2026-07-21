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НовостиОбщество21 июля 2026 5:09

В трех районах Новосибирска восстановили электроснабжение после аварии

Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Специалисты нашли место повреждения кабеля. Фото: АО «РЭС»

Специалисты нашли место повреждения кабеля. Фото: АО «РЭС»

В Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии и к утру полностью вернули свет всем потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Специалисты нашли место повреждения кабеля, вскрыли трассу и провели ремонтные работы. Также они восстановили схемы питания, чтобы обеспечить надежную подачу электроэнергии.

Сейчас электроснабжение во всех трех районах работает в штатном режиме.

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