В трех районах Новосибирска восстановили электроснабжение после аварии

Специалисты нашли место повреждения кабеля. Фото: АО «РЭС»

В Центральном, Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска произошло повреждение кабельной линии электропередачи. Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии и к утру полностью вернули свет всем потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Специалисты нашли место повреждения кабеля, вскрыли трассу и провели ремонтные работы. Также они восстановили схемы питания, чтобы обеспечить надежную подачу электроэнергии.

Сейчас электроснабжение во всех трех районах работает в штатном режиме.

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