В Новосибирске благоустроят смотровую площадку на площади Лыщинского за 8,5 млн

Начальная цена контракта составляет 8 549 888 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска планируют благоустроить смотровую площадку на площади имени профессора Лыщинского. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного строительства» разместило закупку на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 8 549 888 рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 4 августа.

По условиям контракта, подрядчик должен полностью завершить благоустройство территории до 20 октября 2026 года.

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