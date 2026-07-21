Новосибирские работодатели получили 2 млн рублей за трудоустройство граждан

Размер субсидии рассчитывается из МРОТ и уплачиваемых взносов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 2 миллионов рублей компенсации получили 15 предприятий Новосибирской области за трудоустройство граждан льготных категорий. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.

Субсидии предоставляются при найме ветеранов СВО, людей с инвалидностью, родителей детей-инвалидов, одиноких и многодетных родителей. Средства компенсируют часть расходов на зарплату и страховые взносы. Размер субсидии рассчитывается из МРОТ и уплачиваемых взносов. Выплаты поступают поэтапно: через месяц, три и шесть месяцев после трудоустройства.

Как пояснила замруководителя Отделения СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, на поддержку могут рассчитывать организации и ИП без долгов по налогам и зарплате. Зарплата трудоустроенных сотрудников должна быть не ниже 1,5 МРОТ. Для получения субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости, а через месяц после найма подать заявление в региональное Отделение СФР.

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