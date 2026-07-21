Новосибирский суд признал продажу мухоморов в интернете запрещенной

Суд согласился с доводами истца. Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел иск Роспотребнадзора о запрете интернет-сайта с предложениями о продаже мухоморов. Информация на этом ресурсе признана запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина, который пожаловался на сайт, где дистанционно торговали мухоморами. Сотрудники Роспотребнадзора проверили ресурс и выяснили, что на нем можно круглосуточно заказать разные виды грибов, добавить их в корзину и оформить покупку без регистрации. Доступ к странице был открыт для любого пользователя. Также на сайте описывались свойства, показания и способы приема мухоморов.

Ведомство обратило внимание, что «мухомор красный» и «мухомор пантерный» на сайте выдавались за пищевую продукцию. Однако по закону эти грибы ядовитые и несъедобные, их нельзя использовать в питании. Роспотребнадзор настаивал, что такая продажа угрожает жизни и здоровью людей, поскольку товар не является ни пищевым продуктом, ни биологически активной добавкой.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил требования Роспотребнадзора. Решение пока не вступило в законную силу.

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