Медицинское оснащение Новосибирской области оказалось выше среднего по России

Ресурсы амбулаторно-поликлинического звена в регионе используются лучше, чем в среднем по стране и в СФО. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области уровень оснащения медицинских организаций превышает среднероссийские показатели. Специалисты Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ завершили комплексную оценку системы здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Экспертная группа посетила региональные ФАПы, поликлиники, больницы и онкодиспансер.

– Наша задача – оценить преемственность и доступность медицинской помощи в вашем регионе. Увидеть оказание помощи на всех уровнях: и первом, начиная с ФАПов и врачебной амбулатории, заканчивая третьим уровнем – областной клинической больницей, клиническим онкологическим диспансером, – подчеркнул начальник Управления по взаимодействию с регионами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Павел Митрошин.

По итогам проверки специалисты подтвердили, что ресурсы амбулаторно-поликлинического звена в регионе используются лучше, чем в среднем по стране и в СФО. Оснащенность медучреждений оборудованием также превышает среднероссийские показатели.

Отдельно была отмечена онкологическая служба. В Новосибирской области создана сеть Центров амбулаторной онкопомощи, где пациенты могут получить диагностику, лечение и наблюдение. Также положительно оценен безбумажный процесс льготного обеспечения лекарствами с помощью телемедицины.

В результате комиссия сформулировала ряд рекомендаций, в том числе скорректировать режим работы медорганизаций для удобства работающего населения, развивать медицинскую информационную систему для полного перехода на электронный документооборот. Кроме того, необходимо перераспределить функции между врачами, средним медперсоналом и немедицинскими работниками, а также разделить потоки пациентов по целям обращения.

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