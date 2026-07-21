Супруги восстановили соседский участок по решению суда под Новосибирском

Судья обязал супругов в недельный срок освободить чужую территорию. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области семейная пара по решению суда привела в порядок соседский участок. Судебные приставы контролировали исполнение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Супруги при строительстве пристройки к бане самовольно заняли часть земли соседей и отвели к ним слив воды. Владельцам участка пришлось обращаться в суд, чтобы восстановить свои права. Судья обязал супругов в недельный срок освободить чужую территорию и вернуть ей прежний вид. Также им предписали перенести слив из бани обратно на свой участок.

Пристав возбудил исполнительное производство и предупредил должников, что за каждую неделю просрочки с них могут взыскать 5000 рублей. Кроме того, им грозили исполнительским сбором. Это подействовало: решение суда исполнили в срок. Права соседей полностью восстановили.

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