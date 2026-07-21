Жителя Чановского района осудили за угрозы убийством и хранение наркотиков

Сибиряка признали виновным в угрозе убийством и хранении наркотиков в крупном размере. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, виновному в угрозе убийством и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что во время бытовых ссор осужденный трижды угрожал сожительнице убийством, сопровождая слова агрессивными действиями: душил руками, замахивался кочергой и приставлял нож к горлу. Женщина воспринимала угрозы реально.

Кроме того, мужчина собрал дикорастущую коноплю и хранил в сенях дома 148,3 грамма наркотика. Вину сибиряк полностью признал. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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