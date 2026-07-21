За сутки в Новосибирской области ликвидировали 15 пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки, 20 июля, в Новосибирской области ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Спасатели также реагировали на 9 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на контроле ведомства находится высокая пожароопасность 4-го класса в Доволенском округе, Барабинском и Чулымском районах. В третьей декаде июля на Оби у Новосибирска и Дубровино сохранится низкая водность.
По прогнозу, 21-22 июля в Новосибирской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с и более.
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