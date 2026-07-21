За сутки в Новосибирской области ликвидировали 15 пожаров

В регионе сохраняется высокая пожароопасность в Доволенском округе, Барабинском и Чулымском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 20 июля, в Новосибирской области ликвидировали 15 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели также реагировали на 9 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на контроле ведомства находится высокая пожароопасность 4-го класса в Доволенском округе, Барабинском и Чулымском районах. В третьей декаде июля на Оби у Новосибирска и Дубровино сохранится низкая водность.

По прогнозу, 21-22 июля в Новосибирской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с и более.

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