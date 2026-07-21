С начала лета в Новосибирской области на судоводителей составили 265 протоколов

Только с начала июля в Новосибирской области выявлено 131 нарушение среди судоводителей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета сотрудники ГИМС МЧС России составили 265 протоколов на судоводителей в Новосибирской области, сообщает пресс-служба МЧС России региона. Только с начала июля выявлено 131 нарушение.

Чаще всего сотрудники фиксируют отсутствие спасательных жилетов и несоблюдение правил плавания. В прошлом году за аналогичный период было составлено 286 протоколов.

Особого внимания требуют сапбордисты – они все чаще попадают в зону риска. Им не рекомендуется выходить на воду во время дождя или грозы, а также стоит надевать жилет и не уплывать далеко от берега.

Спасатели напоминают: любое судно должно быть зарегистрировано, оснащено средствами спасения, а управлять им можно только при наличии документов.

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