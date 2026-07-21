Под Новосибирском ремонтируют 3 км дороги у села Крутологово

Заказчиком ремонта выступает региональное ТУАД. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области начался ремонт трехкилометрового участка дороги, ведущей к населенному пункту Крутологово. Работы стартовали на трассе «1408 км а/д "Р-254" – Крутологово» с 14-го по 17-й километр. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Заказчиком ремонта выступает региональное ТУАД. Работы проводятся в рамках планового обновления дорожной сети области. Подрядная организация уже завершила один из самых трудоемких этапов – ликвидацию пучинообразований. Этот дефект возникает из-за переувлажнения грунта и доставляет много хлопот водителям.

Сейчас дорожники параллельно занимаются ремонтом водопропускных труб и обновлением щебеночного слоя покрытия. После завершения всех запланированных мероприятий проезд по этому отрезку должен стать более ровным и безопасным. Специалисты ТУАД следят за ходом работ и качеством выполнения каждого этапа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX