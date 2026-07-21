17-летний новосибирец получил 3 года колонии за смертельное ДТП

Он двигался со скоростью не менее 130 километров в час. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд вынес приговор 17-летнему местному жителю, который устроил смертельное ДТП на трассе К-19Р вблизи села Гусиный Брод. В аварии погибла женщина, еще один человек получил тяжкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили в суде, утром 5 июля 2025 года подросток за рулем Toyota Allion двигался со скоростью не менее 130 километров в час. Он не сбросил скорость, проигнорировал знак «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу через сплошную линию и столкнулся с другим автомобилем. После этого его машина врезалась еще в одно транспортное средство.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Второму участнику аварии врачи диагностировали тяжкий вред здоровью. Сам подсудимый признал свою вину лишь частично.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в воспитательной колонии. Кроме того, его лишили права управлять транспортом на два года и шесть месяцев. Исковые требования потерпевшей суд удовлетворил частично — с осужденного взыскали 1,5 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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