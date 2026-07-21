Сотрудники полиции задержали 33 подростка в центре Новосибирска

Всех подростков передали родителям или законным представителям. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В минувшие выходные новосибирские полицейские провели рейды в центре города для обеспечения общественного порядка. За это время они составили более 140 административных протоколов, из которых больше 50 — за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отделы полиции доставили 33 несовершеннолетних, которые нарушали общественный порядок. Всех подростков передали родителям или законным представителям. Сейчас по фактам их действий проводят проверку.

Еще пятерых человек отправили в специализированный центр для граждан в состоянии опьянения. Всего за выходные полицейские пресекли несколько десятков нарушений в центре Новосибирска.

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