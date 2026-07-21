На проект реконструкции очистных сооружений Новосибирска выделили 30,2 млн

Заявки от подрядчиков принимают до 5 утра 3 августа по московскому времени. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске объявили тендер на разработку основных технических решений для реконструкции городских очистных сооружений канализации. Начальная цена контракта составляет 30,2 миллиона рублей. Информация размещена на сайте РосТендер.

Заявки от подрядчиков принимают до 5 утра 3 августа по московскому времени. Итоги планируют подвести 6 августа. Для участия в тендере компаниям нужно внести обеспечение заявки в размере 603,7 тысячи рублей, а после победы — обеспечить исполнение контракта на сумму 1,5 миллиона рублей.

Организаторы требуют, чтобы у участников не было задолженностей по налогам и сборам, а также чтобы их не числили в реестре недобросовестных поставщиков.

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