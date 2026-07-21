Самка сервала в Новосибирском зоопарке родила 45 детенышей за жизнь

В дикой природе сервалы ведут одиночный образ жизни. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило живет самка сервала по кличке Аза, которая за свою жизнь родила 45 детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сервалы появились в Новосибирском зоопарке еще в 1980 году. А с 1984 года эти африканские хищники регулярно приносят потомство. Аза стала рекордсменкой по числу родившихся малышей.

В дикой природе сервалы ведут одиночный образ жизни и почти не вступают в конфликты друг с другом. При опасности они замирают, прячутся или резко убегают, меняя направление движения. На деревья эти кошки забираются редко, их главное оружие — скорость и ловкость.

Сотрудники зоопарка отмечают, что иногда сервалы не могут выкормить потомство сами. В таких случаях на помощь приходят домашние кошки, которые становятся кормилицами для малышей. Однако конкретно про Азу в сообщении не уточняется, помогала ли ей кошка выкармливать детенышей.

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