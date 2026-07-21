Минивэн провалился в яму на улице Петухова в Новосибирске

Место проведения работ было огорожено забором. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на дублере улицы Петухова минивэн Honda Stepwgn провалился в яму, которую вырыли коммунальные службы. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

На опубликованных кадрах видно, что место проведения работ было огорожено забором. Однако автомобиль оказался в котловане. Информации о состоянии водителя в сообщении не приводится.

Ранее в городе самосвал провалился в яму между домом №5 по улице Стофато и школой №167.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX