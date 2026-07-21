Минивэн провалился в яму на улице Петухова в Новосибирске

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на дублере улицы Петухова минивэн Honda Stepwgn провалился в яму, которую вырыли коммунальные службы. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black.
На опубликованных кадрах видно, что место проведения работ было огорожено забором. Однако автомобиль оказался в котловане. Информации о состоянии водителя в сообщении не приводится.
Ранее в городе самосвал провалился в яму между домом №5 по улице Стофато и школой №167.
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