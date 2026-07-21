Массовые задержки рейсов произошли в новосибирском аэропорту Толмачево

Самые значительные задержки коснулись рейсов компании S7. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали рейсы, еще два отменили. Изменения в расписании затронули рейсы в Москву, а также из Иркутска, Братска, Владивостока и других городов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самые значительные задержки коснулись рейсов компании S7. Вылет из Братска в Новосибирск (рейс S7 5216) перенесли с 09:30 на 13:41, а из Иркутска (S7 5228) — с 08:10 на 11:26. Рейс Владивосток — Новосибирск (S7 5204) сдвинули с 11:55 на 12:03.

У рейсов авиакомпании «Победа» в Москву также изменилось время. Рейс DP 5526 Новосибирск — Шереметьево вместо 07:10 вылетит в 11:05, а DP 6526 вместо 08:15 — в 10:45. В обратном направлении рейс DP 5525 перенесли с 06:25 на 10:10, а DP 6525 — с 07:35 на 09:55.

Кроме того, задержаны рейсы из Екатеринбурга (U6 9405) — вылет сдвинули с 06:55 на 07:50, из Алматы (S7 5504) — с 08:30 на 09:11, из Сианя (S7 5728) — с 09:40 на 10:30 и из Благовещенска (S7 5210) — с 10:55 на 11:59.

Отменены два рейса S7 между Новосибирском и Горно-Алтайском: S7 5367 (вылет в 10:45) и S7 5368 (вылет в 13:25). Причины изменения расписания в онлайн-табло не уточняются.

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