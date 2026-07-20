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НовостиПроисшествия20 июля 2026 17:29

Водителя пикапа будут судить за смертельное ДТП в Кузбассе

Мужчина управлял пикапом и значительно превысил скорость, не учтя погодные условия
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Он не справился с управлением.

Он не справился с управлением.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Киселевске передали в суд уголовное дело против 60-летнего водителя, обвиняемого в смертельной аварии. Трагедия случилась в апреле прошлого года на улице Краснокаменской. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

По данным следствия, мужчина управлял пикапом и значительно превысил скорость, не учтя погодные условия. Он не справился с управлением, после чего его машина столкнулась с легковым автомобилем. От удара ту машину отбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль «Лада».

В результате массового столкновения тяжелые травмы получил 57-летний пассажир пикапа. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Сейчас материалы дела направлены в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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