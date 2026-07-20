Нутрициолог Желянина: «Батат содержит больше бета-каротина, чем морковь»

Многие ошибочно считают батат разновидностью картофеля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Батат, вопреки распространенному мнению, содержит больше бета-каротина, чем морковь. Этот овощ также относится к другому ботаническому семейству, нежели обычный картофель. Об этом рассказала нутрициолог Елена Желянина, сообщает издание NEWS.ru.

По словам специалиста, бета-каротин, который содержится в батате, необходим организму для синтеза витамина А, поддерживающего зрение, кожу и иммунную систему. Многие ошибочно считают батат разновидностью картофеля, однако это не так: он принадлежит к семейству вьюнковых, а не пасленовых, куда входят картофель, томаты, баклажаны и перец. Кроме того, у батата съедобны не только корнеплоды, но и листья, которые в некоторых странах используют как зелень.

Нутрициолог отметила, что в этом клубнеплоде также много витаминов С, Е, группы В, калия, магния, марганца, клетчатки и антиоксидантов. Желянина подчеркнула, что батат — это не просто модная альтернатива картофелю, а полноценный питательный продукт, который многие недооценивают.

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