Врач Павлова: «Из-за громкой музыки в наушниках можно потерять слух»

В первую очередь страдают волосковые клетки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может привести к необратимой потере слуха. Об этом предупредила врач общей практики Елена Павлова, сообщает издание NEWS.ru.

По словам специалиста, всего два часа ежедневного прослушивания аудио на громкости выше 80 децибел запускают необратимые процессы во внутреннем ухе. В первую очередь страдают волосковые клетки, которые не восстанавливаются. Это приводит к нейросенсорной тугоухости, которая остается навсегда, а также к появлению тиннитуса – мучительного звона или писка в тишине. Кроме того, постоянный сильный шум вызывает хроническую усталость, головные боли и напряжение слухового нерва.

Врач подчеркнула, что сами наушники не вредны, а опасна только неправильная дозировка. Технология активного шумоподавления позволяет слушать аудио на минимальном уровне, отсекая внешние звуки. Павлова посоветовала придерживаться правила «60/60»: держать громкость не выше 60% и делать перерыв каждый час. Также она рекомендовала выбирать модели с шумоподавлением и напомнила, что потерянный слух восстановить невозможно.

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